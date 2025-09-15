Inicio de clases en Venezuela: claves del nuevo ciclo escolar y propuestas que abren el debate educativo

Suscríbete a nuestros canales

Con el arranque del primer momento pedagógico del período 2025–2026, el Ministerio de Educación activa el calendario escolar que se extenderá hasta el 31 de julio de 2026.

El ministro Héctor Rodríguez confirmó que el cronograma contempla 200 días de clases, 60 días de vacaciones y el respeto a los feriados nacionales.

"Hoy recibimos con entusiasmo en todos los centros educativos del país a niños, niñas y jóvenes en el inicio de clases del nuevo año escolar 2025-2026. Que este nuevo ciclo esté lleno de experiencias únicas y sea de aprendizaje y crecimiento integral para todos", se lee en un mensaje compartido por el ministerio en su cuenta en Instagram.

Además del entusiasmo institucional, el inicio de clases llega acompañado de tres propuestas que buscan transformar el modelo educativo venezolano.

Inicio de clases: tres propuestas que abren el debate educativo

Durante el arranque del nuevo ciclo, el Ministerio presentó tres líneas de reflexión que buscan renovar el enfoque pedagógico. La primera gira en torno a las tareas escolares.

Rodríguez cuestiona su utilidad y advierte que, en muchos hogares, generan estrés y tensión familiar. Por ello, propone discutir si deben mantenerse como parte del proceso formativo.

Tareas escolares bajo revisión: ¿estrés o formación?

Rodríguez propone revisar el rol de las tareas en el proceso formativo. En muchos hogares, estas generan tensión y sobrecarga emocional. Por ello, plantea abrir un debate nacional.

El objetivo es construir un modelo más flexible, que priorice el aprendizaje significativo y reduzca la presión académica fuera del aula.

Evaluación justa y atención a la neurodivergencia

La segunda propuesta busca reformar el sistema de evaluación. El ministro sugiere valorar habilidades diversas, más allá de las calificaciones numéricas tradicionales.

En tercer lugar, se plantea diseñar un plan integral para estudiantes neurodivergentes. Esto implica adaptar contenidos, metodologías y espacios escolares para garantizar inclusión.

Formación docente y cumplimiento del calendario

El Ministerio anunció nuevos programas académicos para docentes. Estos fortalecerán capacidades pedagógicas y permitirán responder a los retos del nuevo ciclo escolar.

Asimismo, Rodríguez exhortó a los directores regionales a cumplir el calendario completo. La meta es garantizar que los contenidos lleguen a todos los estudiantes, sin excepción.

