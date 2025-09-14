Regreso a clases en Venezuela: tres propuestas que sacuden el modelo escolar y abren debate nacional

Suscríbete a nuestros canales

El regreso a clases venezolana inicia este lunes 15 de septiembre con más de 110.000 niños reincorporándose al sistema educativo, según cifras oficiales del Ministerio de Educación.

Durante el cierre del plan nacional de formación docente, el ministro Héctor Rodríguez presentó tres propuestas que marcarán el debate educativo en el período escolar 2025–2026.

Además de confirmar el calendario académico de 200 días, Rodríguez insistió en que ningún niño debe quedar fuera del aula por razones burocráticas o materiales. En ese contexto, planteó una reflexión nacional sobre el modelo pedagógico vigente.

Regreso a clases venezolana: las tres propuestas que abren el debate educativo

La primera propuesta gira en torno a las tareas escolares.

En segundo lugar, el ministro plantea una nueva forma de evaluar. El objetivo es construir un sistema más justo, que reconozca habilidades diversas y no se limite a calificaciones numéricas. Esta propuesta busca valorar el aprendizaje desde múltiples dimensiones.

La tercera propuesta apunta a la neurodivergencia. Rodríguez llama a investigar y debatir sobre este tema para diseñar un plan de atención integral que incluya a todos los estudiantes, sin distinción.

Más de 100.000 niños se reincorporan al sistema educativo

El plan “100 % escolaridad” permitió identificar a más de 110.000 niños y jóvenes fuera del sistema. El ministerio activó brigadas casa por casa para inscribirlos sin trabas administrativas.

Rodríguez enfatizó que muchos provienen de entornos vulnerables, con dificultades de movilidad o acceso. Por eso, pidió acompañamiento activo desde las escuelas y comunidades.

Formación docente y cumplimiento del calendario escolar

El ministro también anunció nuevos programas académicos para docentes. Estos buscan fortalecer capacidades pedagógicas y adaptarse a los retos del nuevo ciclo escolar.

Finalmente, exhortó a los directores regionales a cumplir el calendario completo de 200 días, garantizando que los contenidos lleguen a todos los estudiantes.

