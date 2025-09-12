Regreso a clases en Venezuela: Héctor Rodríguez reitera la fecha y hace petición a directores

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 12 de septiembre, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, reiteró la fecha de inicio de clases en Venezuela, al presentar el calendario escolar para el período 2025-2026.

En tal sentido, precisó que más de 100.000 niños no escolarizados retornarán a clases el próximo lunes 15 de septiembre.

Rodríguez anunció que, gracias al plan de 100% escolaridad, más de 110.000 niños y jóvenes que estaban fuera del sistema educativo regresarán a clases.



“Los vamos a inscribir, empiezan el lunes y les pido: cero burocracia, que si les falta un documento, que si hay que nivelarlos, pues lo hacemos. Si el niño no tiene zapatos, no tiene uniforme, que no tiene los útiles, se los damos, pero no podemos dejar a ningún niño, a ninguna niña sin inscribir; háganlo como si el niño fuese su hijo”, acentuó desde la sede del despacho educativo, en Caracas.

Además, enfatizó que no basta solo con inscribirlos, sino que “hay que hacerles acompañamiento”, porque son niños y jóvenes que seguramente vienen de entornos difíciles; algunos tendrán movilidad reducida o viven en lugares muy lejanos a la escuela y el traslado diario se les hace difícil.

Recordó que esta iniciativa comenzó en agosto pasado para buscar “casa por casa” a aquellos niños y jóvenes que, por diversas razones como migración, entorno vulnerable, condiciones materiales, entre otras, hayan tenido que abandonar el aula.

Recientemente, Rodríguez informó que los docentes venezolanos se prepararán con nuevos programas académicos.

Además, mencionó que el calendario escolar es de 200 días y exhortó a los directores regionales a “hacer cumplirlo” para que los estudiantes tengan sus contenidos completos.

