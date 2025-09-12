Maduro reitera llamado de “eliminar WhatsApp” a los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su llamado a los venezolanos de “eliminar WhatsApp” por ser un “instrumento de espionaje”.

“WhatsApp es el gran instrumento de espionaje del imperialismo contra los pueblos del mundo y el gran instrumento que han usado para masacrar pueblos enteros. A eliminar WhatsApp, bota de tu vida a WhatsApp, saca de tu vida a WhatsApp y se libre”, indicó Maduro, durante la clausura de la Plenaria Conjunta del Psuv y Jpsuv.

Un llamado que vuelve hacer en medio de las tensiones con Estados Unidos (EEUU), por lo que también afirmó que las amenaza de la Administración de Donald Trump “no son contra él sino contra el pueblo”.

En tal sentido, instó a la población a prepararse en unión ante una invasión militar por parte del Gobierno norteaméricano.

“Sin vacilación, dudar es traición”, enfatizó.

Maduro lanza acusación contra EEUU

El jefe de Estado venezolano acusó a Estados Unidos de dirigir el principal cartel del narcotráfico mundial.

“En el norte están los consumidores, narcotraficantes y los que se benefician de ese negocio sucio antihumano que corrompe el alma, daña la mente y disuelve familias”, dijo Maduro.