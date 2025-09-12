Inameh informa avance de la ondas tropicales en el país: conozca el pronóstico del tiempo en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical número 34 ingresará al territorio nacional en las próximas horas por la Guayana Esequiba.

Mientras que para el domingo 14 y lunes 15 de septiembre ingresará la vaguada 35, y la número 36 estará transitando por el país entre el 19 y el 20 del presente mes.

De acuerdo con la última actualización del Inameh, es probable que la temporada de huracanes tropicales de este año, que afectarían los países cercanos al océano Atlántico, mar Caribe y Golfo de México, sea un 50% más activa de lo normal.

En tal sentido, precisó que en la región se podrían formar entre 13 y 18 tormentas hasta el 30 de noviembre.

Pronóstico para las próximas horas

El Inameh informó que para las próximas horas se prevé el incremento de la cobertura nubosa con lluvias y chubascos eventuales con descargas eléctricas en áreas del país Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas.

Así como Llanos Centrales/Occidentales, partes Lara/Falcón, Andes y Zulia.

“No se descartan algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo”, dijo la institución.