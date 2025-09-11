Precio del dólar y euro BCV para el 12 de septiembre: así se cotizan las divisas

Suscríbete a nuestros canales

Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que están vigente para el 12 de septiembre, presentando un leve aumento en el precio en comparación al cierre anterior.

De acuerdo con el reporte del BCV en su sitio web y redes sociales, la moneda estadounidense se cotiza en 158,98 bolívares por unidad.

Precio del euro BCV para el 12 de septiembre

En el caso del euro, la tasa BCV queda en 186,58 bolívares.

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube