Diosdado Cabello sobre ciudadanos en la lancha atacada por EEUU: Su familia afirma que no eran narcotraficantes

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, negó que los 11 ciudadanos que iban en la lancha atacada por los marines de Estados Unidos (EEUU) en el mar Caribe, fueran narcotraficantes.

“Nosotros hicimos nuestras investigaciones y ahí están las familias reclaman a sus parientes (...) afirman que no eran del Tren de Aragua, narcotraficantes ni transportaban drogas”, indicó Cabello, en rueda de prensa de la tolda roja .

Destacó que la Administración de Donald Trump realizó esa acción militar sin llevar a cabo los métodos de para detener la embarcación ni la inspección a bordo para verificar a los ciudadanos.

“Se ha cometido un asesinato (...) sin fórmula de juicio, utilizando al Ejército, diciendo que eran del Tren de Aragua pero ¿Cómo los identificaron que eran del Tren de Aragua?, tenían un chip, tenían código QR y lo leyeron desde arriba en la oscuridad”, cuestionó Cabello.

Ante esto, hizo un llamado a los partidarios del Psuv a no subestimar a los Estados Unidos, más aún, tras las amenazas que mantiene contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Al tiempo, que instó a defender la independencia y la soberanía venezolana.

“La libertad no se negocia y aquí el pueblo eligió al Presidente Nicolás Maduro Moros, allá aquellos que son consentidos y vende patria”, dijo Cabello.