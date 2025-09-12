Red 5G se abre paso en el país: ¿cómo beneficiará esta tecnología a los usuarios venezolanos?

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de la tecnología 5G a Venezuela ya no es una simple expectativa; es un proceso que ha comenzado a materializarse gracias a los esfuerzos de empresas específicas del sector de telecomunicaciones.

Con un enfoque en la innovación y la modernización de sus redes, varios operadores están marcando el camino hacia una nueva era de conectividad en el país. Sus iniciativas no solo buscan ofrecer mayores velocidades, sino también redefinir el acceso a internet para los usuarios.

Actualmente, el despliegue del 5G en Venezuela lo tiene Digitel. La compañía ha activado sus primeras estaciones con capacidad 5G, enfocándose en la banda de 3.5 GHz, ideal para proveer servicios de Internet Fijo Inalámbrico (FWA).

Esta estrategia permite ofrecer conexiones de alta velocidad en hogares y empresas sin la necesidad de una costosa y lenta instalación de fibra óptica. En sus comunicados oficiales, Digitel ha anunciado planes de una expansión progresiva, apuntando a un despliegue masivo en el futuro.

Movilnet busca seguir el camino del 5G en Venezuela

Por su parte, Movilnet también ha demostrado un claro interés en la tecnología 5G. La operadora estatal ha llevado a cabo pruebas piloto en zonas de Caracas y La Guaira, con el objetivo de evaluar la funcionalidad y el rendimiento de la red.

Aunque su despliegue comercial aún no es a gran escala, estas pruebas son un indicador de su compromiso con la modernización de su infraestructura.

La participación de la compañía en la subasta del espectro por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) respalda su intención de ofrecer este servicio en el país.

¿Qué beneficios tangibles tiene el usuario?

El liderazgo de estas empresas tiene un impacto directo en el usuario venezolano. Los beneficios se pueden resumir en tres puntos clave:

Velocidad Superior: El servicio 5G ofrece velocidades de descarga que pueden superar 1 Gbps, permitiendo la transmisión de video en alta definición, la descarga de archivos pesados y la navegación por internet de manera casi instantánea. Baja Latencia: La reducción del retraso en la conexión es fundamental. Esto es crítico para actividades como los videojuegos en línea, que se vuelven más fluidos y sin interrupciones, y para las videollamadas, que son más estables y claras. Mayor Confiabilidad: La capacidad de la red 5G para conectar simultáneamente a miles de dispositivos en un mismo espacio significa una conexión más estable en lugares concurridos. Esto mejora la experiencia del usuario, evitando caídas o lentitud.

Aunque el 5G no está aún disponible a plenitud en todo el país, las acciones de compañías como Digitel y Movilnet están sentando las bases para una transformación significativa.

La inversión en infraestructura marca el inicio de una nueva era de conectividad, donde los beneficios del 5G, desde la velocidad hasta la estabilidad, están cada vez más cerca de ser una realidad para el venezolano.

