¿Inameh prevé lluvias para las próximas horas? Esto dice el pronóstico

En Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se prevé para este 12 de septiembre cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, se estiman áreas nubladas acompañadas de precipitaciones, especialmente en zonas de Bolívar, Amazonas, sur de Miranda, partes de Guárico, Apure, sur de Portuguesa, Cojedes, norte de Táchira, oeste de Mérida y sur del Zulia.

¿Qué pronostica el Inameh para la tarde y noche?

De igual modo, para la tarde y noche el Inameh estima desarrollo de nubosidad, generadora de lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas.

Según el pronóstico en Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

Así mismo, no se descartan precipitaciones dispersas en la Región Central.

Del mismo modo, en sus estimaciones para las próximas seis horas señalan que prevalece nubosidad fragmentada alternando con zonas poco nubladas.

Además, se observan algunos mantos nubosos, acompañados de precipitaciones de intensidad variable en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, partes de Guárico, Apure, sur de Portuguesa, Cojedes, sur de Yaracuy, norte de Táchira, oeste de Mérida, Trujillo y sur del Zulia.

