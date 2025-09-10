Regreso a clases en Venezuela: las claves de la segunda fase del plan docente que marca el inicio del año escolar

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio del año escolar 2025–2026, el Ministerio para la Educación activó la segunda fase del Plan de Formación Docente.

De acuerdo con la información compartida por el ente, esta etapa coincide con el regreso a clases y busca fortalecer las capacidades pedagógicas en áreas clave del currículo nacional.

Durante la primera jornada, más de 10.000 maestros participaron en sesiones virtuales centradas en el campo de la Identidad, que incluye Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Ciudadanía.

Regreso a clases: claves de la segunda fase del plan de formación docente

La segunda fase del plan se enfoca en las Ciencias Naturales. Este martes, los docentes reflexionaron sobre el papel de la ciencia en la sociedad venezolana.

El viceministro Eloy Sira destacó que el conocimiento científico debe promover el bienestar colectivo y la paz.

Además, instó a rescatar el legado de figuras como Rafael Rangel y José Gregorio Hernández.

La jornada incluyó debates sobre Biología, Química, Física y Ciencias de la Tierra. El objetivo es actualizar contenidos y metodologías para formar estudiantes críticos y comprometidos.

Formación continua y revisión curricular

Según el viceministro Alejandro López, los contenidos están en proceso de revisión y consulta abierta. Docentes de todo el país participan activamente en este proceso pedagógico.

La formación continuará con sesiones dedicadas a Lenguaje (miércoles) y Matemáticas (jueves). El viernes cerrará el ciclo con una disertación sobre los retos del nuevo año escolar.

Este esfuerzo se articula con las actividades administrativas en escuelas y liceos, incluyendo la inscripción de niños no escolarizados. La meta oficial es alcanzar el 100 % de escolaridad.

López asegura que el plan busca integrar saberes científicos con valores humanistas. Así, se pretende que los docentes inspiren vocaciones científicas y fortalezcan el pensamiento crítico en sus aulas.

Además, asegura que se promueve una visión de la ciencia como herramienta para comprender y transformar la realidad social. Esta perspectiva se alinea con los principios del nuevo currículo nacional.

Regreso a clases: calendario oficial y adecuaciones curriculares

Según lo anunciado, el regreso a clases en Venezuela iniciará formalmente el 15 de septiembre, mientras que el personal administrativo se reincorporará el 8 de septiembre.

Asimismo, el ministro señaló que el año escolar contempla un mínimo de 200 días de clases, lo que permitirá cumplir con los contenidos, evaluaciones y actividades de cierre sin contratiempos.

