¿Cómo será el regreso a clases? Ministro Héctor Rodríguez revela los detalles

Este 16 de agosto, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez Castro, explicó cómo será el inicio del año escolar 2025-2026.

Durante un acto de felicitación por los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles, compartió los detalles.

¿Cómo será el regreso a clases, según Héctor Rodríguez?

Rodríguez dijo que las vacaciones sirven para buscar a jóvenes y pequeños que aún no estén escolarizados, así como para seguir rehabilitando instituciones.



De igual modo, destacó que el 8 de septiembre comenzarán las actividades administrativas de los colegios y el 15 las clases.

Asimismo, anunció que, a partir del próximo 20 de agosto, se inician los Juegos Comunales de Venezuela, por diversas fases que se extenderán hasta el mes de diciembre de 2025.

Escuelas y liceos rehabilitados

Recientemente, se informó que más de 300 escuelas y liceos en todo el país son rehabilitados por el Gobierno nacional durante el periodo vacacional.

Así lo confirmó el viceministro de Instalaciones y Logística del despacho de Educación, Willian Gil.

Durante una reunión con los coordinadores nacionales de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), Gil explicó que definieron acciones y lineamientos de cara al nuevo año escolar, refiere una NDP.

Infraestructura escolar y zonas de mayor vulnerabilidad

Asimismo, precisó que se orientó a los coordinadores de la FEDE sobre las prioridades para este periodo, haciendo énfasis en la optimización de recursos, el fortalecimiento de la infraestructura escolar y la atención especial a las zonas de mayor vulnerabilidad.

