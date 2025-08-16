|Onda tropical 26 afecta algunos estados del país: conoce cuál será la trayectoria de la tormenta Erin

Suscríbete a nuestros canales

La onda tropical N°26 continúa su paso por parte del territorio nacional con abundante nubosidad en su trayecto.

A través de sus redes, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre la afectación de la onda tropical 26 y de la trayectoria de la tormenta tropical Erin.

Onda tropical 26 afecta algunos estados del país

De acuerdo con la información proporcionada por el Inameh, la onda tropical 26 "continúa su desplazamiento entre Colombia y Venezuela, interactuando y activando la zona de convergencia intertropical/vaguada monzónica".

Asimismo, pronóstica "lluvias de intensidad variable con descargas eléctricas", en diversas áreas del país.

En este sentido, destaca que las zonas que podrían recibir estas lluvias son: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Lara, Falcón, los Andes y norte de Zulia.

Trayectoria de la tormenta tropical Erin

Según la información del Inameh, esta tormenta que ya pasó a ser huracan, el primero de la temporada, "se ubica a 1.120 km al oeste-noroeste de Venezuela".

Sobre todo, marca su cercanía a las costas de Sucre, "con una presión mínima central de 982 hPa, desplazándose al noroeste a una velocidad de 27 Km/h".

Asimismo, señala que está "presentando vientos máximos sostenibles de hasta 153 Km/h". Adicionalmente, destaca que este huracán de categoría 1 "no representa un peligro directo para Venezuela".

