Nueva falla estructural en puente de Apure: restringen el paso en estas entidades

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a lo informado por el Secretario de Seguridad Ciudadana del estado Apure, Ramón Cabeza, las recientes precipitaciones "han ocasionado la elevación estimada de los caudales de ríos y caños en la entidad, lo que ocasionó que en horas de la mañana de este viernes 15 de agosto del 2025, se produjera una nueva falla estructural sobre la base, estribo derecho y calzada vial del Puente La Piedra sobre el río Payarita".

A tan solo 48 horas de haber sido rehabilitado el paso en el puente La Piedra que conecta a los estados Apure, Amazonas y Bolívar, se originó una nueva afectación estructural en el referido puente, producto de las intensas precipitaciones que se han registrado durante las últimas horas en la entidad llanera.

Nueva afectación en el puente

La elevación del caudal del referido río, en el municipio Pedro Camejo, ocasionó la nueva afectación que compromete una sección de la carpeta de rodamiento del estribo lateral derecho de esta importante estructura vial, que sirve además de comunicación terrestre entre los municipios Pedro Camejo y Biruaca, además de permitir el tránsito vehicular entre los estados.

Al momento de conocer la falla, organismos de seguridad de Apure activaron un Dispositivo Especial de Seguridad y Control Vial a los fines de regular el tránsito pesado y de vehículos que puedan comprometer el resto de la estructura vial por representar un Área de Potencial Riesgo a la ciudadanía.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube