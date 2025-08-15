Ministerio Público anuncia medidas estrictas para abogados privados: aquí el nuevo protocolo

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General Tarek William Saab anuncia un nuevo protocolo para regular el contacto entre funcionarios del Ministerio Público y abogados privados.

Según el documento oficial del 11 de agosto, queda prohibido recibir defensores en despachos fiscales fuera de actos procesales formales.

Ministerio Público limita acceso informal de abogados privados: protocolo

El protocolo establece que los abogados solo pueden participar en actos previstos por ley, como imputaciones, entrevistas y audiencias con citación formal.

Además, el Ministerio Público exige que toda diligencia quede registrada en acta con identificación completa y firma de los asistentes.

Por lo tanto, el funcionario debe remitir copia del acta al superior jerárquico inmediato para su archivo y control institucional.

El Fiscal General advierte que cualquier incumplimiento podría derivar en investigaciones penales por delitos de corrupción.

Fiscalía aplica medidas para proteger la legalidad procesal

En tal sentido, el nuevo protocolo prohíbe reuniones informales con abogados privados y refuerza el control sobre las actuaciones fiscales.

El Fiscal General insiste en que cualquier componenda fuera de la ley activará sanciones penales y disciplinarias.

El Ministerio Público reafirma su rol como garante de la legalidad y promotor de justicia cercana al ciudadano.

Tarek William Saab asegura que la lucha contra la corrupción continúa dentro y fuera de su institución.

Ministerio Público refuerza control interno y lucha anticorrupción

Durante una jornada social en Caracas, Saab reafirmó el compromiso de acercar el Ministerio Público a la ciudadanía.

Mientras tanto, destaca que han emitido 96 circulares jurídicas y procesado a 544 fiscales por presuntas irregularidades.

Por ejemplo, el balance incluye 349 imputaciones y 18 condenas por delitos vinculados a la función pública.

En consecuencia, el Ministerio Público busca depurar el sistema judicial y fortalecer la transparencia institucional.

