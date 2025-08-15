Lo último: aterriza un nuevo avión con repatriados provenientes de Texas

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 15 de agosto, arribó un avión con migrantes provenientes de Texas, Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el reporte oficial, los repatriados llegaron en el vuelo 57 del Plan Vuelta a la Patria.

Aterriza un nuevo avión con repatriados provenientes de Texas este 15 de agosto

Los ciudadanos que fueron recibidos por las autoridades nacionales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

En este nuevo viaje retornaron 158 connacionales, desde Texas: 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y siete niñas.

Funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros, estuvieron en el sitio.

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria, el pasado mes de febrero del presente año, más de 10 mil connacionales han regresado al país.

Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso; luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para después ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube