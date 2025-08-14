Repatriados

Arriba al país otro vuelo con 183 venezolanos repatriados desde EEUU: hizo escala en Honduras

El vuelo 56 del Plan Vuelta a la Patria arribó al aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira

Por Selene Rivera
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 11:00 pm
Foto: Cortesía

Este miércoles arribó al país un vuelo desde Estados Unidos (EEUU) con escala en Honduras, con 183 venezolanos repatriados.

El ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó del vuelo de repatriados a través de su cuenta en Instagram.

Vuelo con 183 venezolanos repatriados desde EEUU

De acuerdo con la información proporcioanda por el ministerio, arribó al aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira, el vuelo 56 del Plan Vuelta a la Patria.

Entre los 183 venezolanos que regresaron al país, hay 163 hombres y 20 mujeres, quienes provienen de EEUU antes de hacer escala en Honduras.

Bienvenida a venezolanos repatriados

Durante la recepción de los venezolanos en Maiquetía estaban presentes diversas autoridades del Estado, entre ellas representantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la Oficina Nacional de Atención Integral a la Víctima de Violencia (Onaivv), el Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre otros.

Asimismo, indica la publicación que las autoridades presentes realizaron la supervisión de protocolos de protección, atención y seguridad aplicados a los venezolanos repatriados.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
comida
Miércoles 13 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América