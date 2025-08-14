Política

"Show extravagante": Canciller venezolano responde a Pam Bondi y denuncia robo de aviones

Por Selene Rivera
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 08:03 pm
Foto: Cortesía

El Canciller de la República, Yván Gil, respondió a la Fiscal General de Estados Unidos (EEUU), Pam Bondi, sobre su "nuevo show extravagante".

A través de su canal en la plataforma Telegram, el canciller Gil cuestionó que Bondi "quiere hacer pasar como bienes personales dos aviones del Estado venezolano".

Show extravagante de Pam Bondi

De acuerdo con el escrito de Gil, "La “fiscal”, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes Epstein, inventa un cuento contra el Presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie".

Asimismo, resaltó que "Es el mismo guion imperial de siempre: ayer comunistas, después terroristas, luego armas de destrucción masiva; hoy, narcotraficantes".

Robo de aviones a Venezuela

En este sentido, Gil denunció que "quiere hacer pasar como bienes personales dos aviones del Estado venezolano, robados con complicidad de Luis Abinader y llevados a EEUU".

Resaltando que el mandatario venezolano "lleva más de 40 años de servicio público y una vida sencilla. Los verdaderos magnates están en Washington y Miami, saqueando CITGO, robando nuestro oro y confiscando activos".

Finalmente, aseguró que "este nuevo show extravagante confirma que ellos huyen hacia adelante ante los golpes certeros dados por el gobierno revolucionario a los grupos terrorista financiados por el Departamento de Estado".

Mientras que Venezuela "con la verdad y la moral seguirá derrotando todos los planes que intenten criminalizar nuestra revolución bolivariana cristiana y socialista del siglo XXI".

