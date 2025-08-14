Muere José Morales, ex presidente del Banco de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde del martes 12 de agosto, se dió a conocer la lamentable muerte del Dr. José Morales, expresidente del Banco de Venezuela.

De acuerdo con medios regionales, se supo que Morales habría fallecido el pasado martes. Sin embargo, se desconocen las causas de muerte del Dr. Morales.

Cabe destacar que el Dr. Morales se desempeñó en vida como diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como ejerció el cargo de secretario de gobierno en el estado Trujillo.

Del mismo modo, se desempeñó como presidente del Banco de Venezuela hasta el año 2021, entre otros cargos.

