Inameh pronóstico: se prevén lluvias y chubascos sobre estos estados

Este viernes 15 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó sobre lluvias y chubascos en las próximas horas sobre varias regiones de Venezuela.

En tal sentido, el Inameh refirió que las condiciones propician en horas de la mañana lluvias débiles a moderadas y lloviznas dispersas.

De acuerdo con el pronóstico, en Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Falcón, así como en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales y el sur de Zulia, se estiman lluvias de mayor intensidad.

¿Cuál es el pronóstico del Inameh durante la tarde y noche?

A partir de la tarde, la inestabilidad atmosférica se incrementará notablemente.

Se prevé el desarrollo de lluvias y chubascos de intensidad moderada a fuerte, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en gran parte del territorio.

Por lo que afectará a los estados de Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Trujillo, Mérida, Táchira, Zulia y Falcón.

Por otra parte, la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas experimentarán las lluvias más persistentes y de mayor volumen durante este período.

