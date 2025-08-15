Nuevo Movimiento Unitario del Magisterio: ¿Quiénes conforman el equipo promotor?

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, se creó el Movimiento Unitario del Magisterio que tendrá como objetivo principal la defensa de los intereses de los maestros, la protección del niño venezolano y la mejora de la calidad de la educación.

Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien explicó que estará regido por un equipo promotor fundacional, que debe ser replicado en cada estado, municipio y parroquia del país, bajo una estructura del 7×7.

Agregó que dicho equipo lo va a constituir, inicialmente, 49 maestros que serán la unidad institucional y los coordinará la profesora Belkis Valentina Bigott.

Plan del Magisterio

Durante sus declaraciones, Maduro dio a conocer 10 retos estratégicos que apuntan al fortalecimiento del plan educativo en el país.

Los retos estratégicos son:

Universalización y justicia territorial

Dignificación del Magisterio venezolano

Pedagogía liberadora y bolivariana

Inclusión y atención a la diversidad

Integración de inteligencia artificial y tecnologías

Infraestructura resiliente y gestión comunitaria

Participación comunitaria en gobernanza educativa

Educación ambiental y soberanía económica

Ciudadanía digital crítica y segura

Internacionalismo educativo y cooperación antimperialista

Además, enfatizó que para el robustecimiento de la educación venezolana se deben implementar más métodos de formación, como los conucos escolares, semilleros científicos, espacios culturales, entre otros.