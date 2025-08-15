Educación

Nuevo Movimiento Unitario del Magisterio: ¿Quiénes conforman el equipo promotor?

Establecen 10 retos estratégicos que apuntan al fortalecimiento del plan educativo en el país

Por Genesis Carrillo
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 10:58 pm

Este jueves, se creó el Movimiento Unitario del Magisterio que tendrá como objetivo principal la defensa de los intereses de los maestros, la protección del niño venezolano y la mejora de la calidad de la educación.

Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien explicó que estará regido por un equipo promotor fundacional, que debe ser replicado en cada estado, municipio y parroquia del país, bajo una estructura del 7×7. 

Agregó que dicho equipo lo va a constituir, inicialmente, 49 maestros que serán la unidad institucional y los coordinará la profesora Belkis Valentina Bigott.

Plan del Magisterio

Durante sus declaraciones, Maduro dio a conocer 10 retos estratégicos que apuntan al fortalecimiento del plan educativo en el país. 

Los retos estratégicos son:

  • Universalización y justicia territorial
  • Dignificación del Magisterio venezolano
  • Pedagogía liberadora y bolivariana
  • Inclusión y atención a la diversidad
  • Integración de inteligencia artificial y tecnologías
  • Infraestructura resiliente y gestión comunitaria
  • Participación comunitaria en gobernanza educativa
  • Educación ambiental y soberanía económica
  • Ciudadanía digital crítica y segura
  • Internacionalismo educativo y cooperación antimperialista

Además, enfatizó que para el robustecimiento de la educación venezolana se deben implementar más métodos de formación, como los conucos escolares, semilleros científicos, espacios culturales, entre otros.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 14 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América