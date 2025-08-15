Nuevo Movimiento Unitario del Magisterio: ¿Quiénes conforman el equipo promotor?

Este jueves, se creó el Movimiento Unitario del Magisterio que tendrá como objetivo principal la defensa de los intereses de los maestros, la protección del niño venezolano y la mejora de la calidad de la educación.
Así lo anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien explicó que estará regido por un equipo promotor fundacional, que debe ser replicado en cada estado, municipio y parroquia del país, bajo una estructura del 7×7.
Agregó que dicho equipo lo va a constituir, inicialmente, 49 maestros que serán la unidad institucional y los coordinará la profesora Belkis Valentina Bigott.
Plan del Magisterio
Durante sus declaraciones, Maduro dio a conocer 10 retos estratégicos que apuntan al fortalecimiento del plan educativo en el país.
Los retos estratégicos son:
- Universalización y justicia territorial
- Dignificación del Magisterio venezolano
- Pedagogía liberadora y bolivariana
- Inclusión y atención a la diversidad
- Integración de inteligencia artificial y tecnologías
- Infraestructura resiliente y gestión comunitaria
- Participación comunitaria en gobernanza educativa
- Educación ambiental y soberanía económica
- Ciudadanía digital crítica y segura
- Internacionalismo educativo y cooperación antimperialista
Además, enfatizó que para el robustecimiento de la educación venezolana se deben implementar más métodos de formación, como los conucos escolares, semilleros científicos, espacios culturales, entre otros.
