Formación

Maduro sobre la educación privada: Que cobren una tarifa social, que no abusen

Hizo un llamado a continuar en la construcción de una enseñanza de calidad pedagógica y humanista

Por Genesis Carrillo
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 07:00 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró que Venezuela ya supera el 90% de escolaridad, del cual el 85% pertenece a las escuelas y liceos públicos, lo que demuestra que su gobierno garantiza que todos los niños y jóvenes accedan al sistema educativo gratuito en sus niveles inicial, básico y medio. 

“Son números muy contundentes y que hay que consolidar (...) porque vamos rumbo al 100%”, indicó Maduro, durante el primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos. 

Por lo que hizo un llamado a continuar en la construcción de una educación pública, gratuita, científica, con calidad pedagógica y humanista, profundamente vinculada al plan de desarrollo del país.

Educación privada

En sus declaraciones, agregó que las instituciones privadas cubren el 15% de escolaridad, por lo que expresó su apoyo, aunque señaló que el cobro de la matrícula debe tener una “tarifa social”. 

“Que cobren una tarifa social, que no abusen”, enfatizó Maduro.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 14 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América