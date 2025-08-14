Maduro sobre la educación privada: Que cobren una tarifa social, que no abusen

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró que Venezuela ya supera el 90% de escolaridad, del cual el 85% pertenece a las escuelas y liceos públicos, lo que demuestra que su gobierno garantiza que todos los niños y jóvenes accedan al sistema educativo gratuito en sus niveles inicial, básico y medio.

“Son números muy contundentes y que hay que consolidar (...) porque vamos rumbo al 100%”, indicó Maduro, durante el primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos.

Por lo que hizo un llamado a continuar en la construcción de una educación pública, gratuita, científica, con calidad pedagógica y humanista, profundamente vinculada al plan de desarrollo del país.

Educación privada

En sus declaraciones, agregó que las instituciones privadas cubren el 15% de escolaridad, por lo que expresó su apoyo, aunque señaló que el cobro de la matrícula debe tener una “tarifa social”.

“Que cobren una tarifa social, que no abusen”, enfatizó Maduro.