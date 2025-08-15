Huracán Erin activa alertas en el Caribe: Inameh aclara situación para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Erin se convierte en huracán y activa alertas en el Caribe oriental, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De acuerdo con Inameh, el huracán Erin se ubica en los 18,2°N y 56,1°W, con vientos sostenidos de 117 km/h y presión mínima central de 996 hPa.

Huracán Erin: Inameh aclara situación para Venezuela

El organismo venezolano aclara que el huracán Erin no representa peligro directo para el país, aunque mantiene vigilancia sobre zonas de lluvias en el golfo de México.

Además, Inameh señala que esas áreas presentan 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Por su parte, el NHC advierte sobre lluvias intensas y marejadas en Puerto Rico, Islas Vírgenes y Sotavento del Norte.

Las bandas externas del huracán Erin podrían generar acumulados de hasta 150 milímetros y provocar inundaciones repentinas.

Erin se fortalece y mantiene trayectoria hacia el oeste-noroeste

El sistema se desplaza a 30 km/h y podría intensificarse rápidamente en los próximos dos días, según aviones cazahuracanes de NOAA y la Fuerza Aérea.

Los vientos huracanados alcanzan los 120 km/h y podrían convertir a Erin en huracán mayor durante el fin de semana.

Las autoridades mantienen vigilancia de tormenta tropical en Anguila, Barbuda, San Martín, San Bartolomé, Saba y San Eustaquio.

Erin se convierte en el primer huracán de la temporada atlántica, tras las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.

Inameh monitorea evolución de Erin sin riesgo para Venezuela

El huracán Erin activa protocolos regionales, pero no representa amenaza directa para Venezuela, según reiteró Inameh este viernes.

La NOAA prevé entre dos y cinco huracanes mayores entre agosto y noviembre, en una temporada “superior a lo normal”.

El huracán Erin marca el inicio de una etapa más activa en el Atlántico, con mayor riesgo para las islas del Caribe oriental.

