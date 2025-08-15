Reportan fallas en la Plataforma Patria este 15 de agosto: sepa qué dicen los usuarios

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 15 de agosto, múltiples usuarios reportaron fallas en la Plataforma Patria, a través de las redes sociales.

A través de las redes sociales, múltiples usuarios reportaron que la Plataforma Patria, por la que se reciben los bonos y estipendios que otorga el Estado a los venezolanos, está presentando fallas.

De acuerdo con el reporte de algunos usuarios, estas fallas se están presentando desde el jueves 14 de agosto.

Asimismo, señalan que han intentado ingresar a la Plataforma sin éxito, resaltan además que este problema se presenta al intentar ingresar por la página web e incluso por la aplicación.

Cabe destacar que estas fallas se dan un día después de que el Estado anunciara el depósito del Ingreso de Guerra Económica para los trabajadores de la administración pública, lo que podría haber generado un alto tráfico de usuarios conectados.

Ingreso a la Plataforma Patria

Estos son los pasos para cobrar el bono contra la Guerra Económica:

Iniciar sesión en el Sistema Patria. Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos". Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino. Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".

Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.

