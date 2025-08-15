Reuters anuncia actividades de Chevron en el país: así partieron los buques rumbo a Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Dos buques fletados por la empresa estadounidense Chevron zarparon este viernes con cargamentos de petróleo con destino a refinerías en Estados Unidos, tras una reciente autorización de EEUU de retomar las actividades.

De acuerdo con un reporte de Reuters, los buques, identificados como "Mediterranean Voyager" y "Canopus Voyager", partieron de aguas venezolanas transportando crudo pesado de los tipos Hamaca y Boscán.

Específicamente, el Canopus Voyager se dirigirá a la Costa Oeste de Estados Unidos, mientras que el Mediterranean Voyager tiene como destino Port Arthur, en Texas.

¿Cuándo llegarán los buques de Chevron a Venezuela?

Según datos obtenidos por la agencia de noticias, la fecha estimada de llegada de ambos buques a sus destinos finales es la próxima semana. El representa el reinicio oficial de las comerciales entre la empresa y Venezuela.

En diversas oportunidades, Chevron ha afirmado que opera a nivel mundial en estricto cumplimiento con las leyes y el marco de sanciones de Estados Unidos. Esta postura es un principio rector de sus actividades internacionales, señaló Reuters.

Exportaciones venezolanas se desarrollarán a un ritmo escalonado

Recientemente, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, informó que las exportaciones de petróleo venezolano se reanudarían en volúmenes pequeños, lo que contextualiza la naturaleza de estos primeros envíos. La empresa busca restablecer sus flujos comerciales bajo las nuevas condiciones autorizadas.

En el primer trimestre de 2025, antes de la reciente reautorización, la compañía Chevron ya había exportado cerca de 252.000 barriles de petróleo venezolano diarios (bpd) hacia Estados Unidos.

La cifra establió un precedente para las actividades que la empresa busca restablecer y escalar, y subraya la importancia de este flujo de crudo para el mercado estadounidense.

