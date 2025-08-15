¿Problemas para acceder al Sistema Patria? Siga estas tres recomendaciones para ingresar

Suscríbete a nuestros canales

La Plataforma Patria ha registrado interrupciones intermitentes que han afectado la capacidad de sus usuarios para acceder al sistema.

Ante esta situación, se han compartido una serie de recomendaciones para solventar estos problemas y garantizar el acceso de los beneficiarios a sus cuentas.

Siga estos tres pasos para evitar el problema

Verificar la conexión móvil: Se sugiere intentar el acceso utilizando los datos móviles del teléfono en lugar de la red Wi-Fi.

Reiniciar el equipo de red: Apagar y encender el módem o router puede solucionar problemas de conexión a internet que impiden el acceso a la plataforma.

Utilizar veMonedero: En caso de que las opciones anteriores fallen, se recomienda usar la aplicación veMonedero como alternativa para gestionar los recursos.

¿Cómo recuperar el Acceso si se trata de bloqueo?

Si las fallas persisten, el problema puede estar relacionado con el registro de la cuenta, lo que requiere un procedimiento de recuperación de acceso más detallado. A continuación, se explican los pasos:

Iniciar la recuperación: Ingrese a la página oficial de la Plataforma Patria y seleccione la opción "Recuperar Acceso". Registro de datos: Introduzca su número de cédula de identidad y un número telefónico que no esté vinculado a otra cuenta del sistema. Complete el captcha y haga clic en "Continuar". Certificación del número telefónico: Acuda a un comercio que disponga de Biopago y solicite la "Certificación de número telefónico" a través de la opción "Agencia Virtual". Validación biométrica: Proporcione su cédula y el número telefónico que registró. Valide la información colocando su huella dactilar en el lector biométrico. Confirmación: Espere el mensaje de confirmación que valide la correcta certificación del número. Cambio de contraseña: Regrese a la plataforma, repita el proceso de recuperación de acceso y, al aparecer la opción, establezca una nueva contraseña para restablecer su cuenta.

Este proceso está diseñado para resolver problemas de acceso relacionados con la verificación del usuario, permitiendo a los beneficiarios retomar el control de su monedero digital.

