Pronóstico del Inameh: conoce dónde lloverá en las próximas horas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología reveló su pronóstico para este 16 de agosto. 

Por Jheilyn Cermeño
Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 08:34 am

Para este sábado 16 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se estima que en horas de la mañana haya nubosidad productora de lluvias o chubascos.

Según el pronóstico del Inameh, en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, sur de Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia; en el resto del territorio nacional prevalecerá cielo de parcial a despejado.

Pronóstico del Inameh para la tarde y noche 

Durante la tarde y noche, el Inameh prevé abundante nubosidad con formación de células convectivas de rápida evolución, asociadas a precipitaciones de intensidad, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en buena parte del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, con mayor intensidad, y frecuentes en Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

De igual modo, explicó que las condiciones son debido a la acción de la Zona de Convergencia Intertropical, Vaguada Monzónica, reforzada por los efectos convectivos locales.

Huracán Erin: Inameh aclara situación para Venezuela

El organismo venezolano aclara que el huracán Erin no representa peligro directo para el país, aunque mantiene vigilancia sobre zonas de lluvias en el golfo de México.

Además, Inameh señala que esas áreas presentan 20 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

Sabado 16 de Agosto - 2025
VENEZUELA
