La Fitelven 2025 llega a Caracas: conoce el precio de las entradas

En los próximos días, la capital venezolana se prepara para ser el epicentro de un evento que promete redefinir el futuro de las telecomunicaciones.

Con la llegada de la feria Fitelven, el Poliedro de Caracas se transformará en un punto de encuentro para mentes brillantes y empresas visionarias, todas con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico.

Más allá de ser una simple exhibición, este evento representa un espacio para que la innovación, la oportunidad y la colaboración puedan nacer de la sana competencia.

La Fitelven: un universo de conexiones

Con la participación de más de 187 empresas expositoras y la presencia de delegaciones de Colombia, Perú e Irán, la feria trasciende su carácter nacional para convertirse en un foro de alcance internacional, desde el 18 al 21 de septiembre.

Edgar Rincón, del equipo de producción, enfatizó durante una entrevista con VTV Radio, que este encuentro se consolida como un punto de convergencia crucial para los principales actores del sector.

Se anticipa un entorno dinámico, donde los acuerdos comerciales y las alianzas estratégicas serán los protagonistas.

El año anterior, el evento demostró su efectividad al materializar más de 1,000 acuerdos, lo que se tradujo en transacciones por un valor superior a los $40 millones.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Fitelven?

A través de su cuenta de Instagram, Fitelven anunció que se ofrecieron dos tipos de entradas:

General: $20 dólares

Full Pass: $40 dólares, que otorga acceso a los cuatro días de la feria, con un mayor número de actividades y beneficios.

La convocatoria está abierta a un amplio público, incluyendo profesionales, emprendedores, académicos y cualquier persona interesada en el futuro de las comunicaciones en Venezuela.

Impulso a la agenda económica

El evento se alinea directamente con el Motor Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, una iniciativa clave dentro de la Agenda Económica Bolivariana.

La programación del evento va más allá de la exhibición comercial. Se prevén más de 200 conferencias, talleres y ruedas de negocios que buscan capacitar y actualizar a los profesionales del sector.

Edgar Rincón destacó que la feria es también una vitrina para mostrar los avances en tecnologías de vanguardia como la 5G y la inteligencia artificial, elementos clave en la revolución digital actual.

Las charlas especializadas, que incluso se iniciarán antes de la apertura oficial, aseguran que los asistentes obtengan una experiencia integral y de alto valor técnico.

