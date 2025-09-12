Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) informó que llevará a cabo una serie de labores en la línea Caracas-Cúa.

A través de sus redes sociales, el IFE compartió un comunicado para alertar a los usuarios que hacen uso de sus servicios.

IFE: anuncian labores en la línea Caracas-Cúa en esta fecha

En tal sentido, precisaron que las maniobras se ejecutarán este domingo 14 de septiembre, hasta mediodía, a nivel del sistema de catenaria de la línea Caracas-Cúa.

Explicaron que estas labores son clave para garantizar un servicio seguro y confiable, especialmente en temporada de lluvias.

Por lo que se estará activando una vía única temporal para garantizar el traslado de los usuarios.

De igual modo, exhortan a los usuarios a estar atentos a los anuncios emitidos por el personal operativo.

El pasado 10 de septiembre, el personal de vía férrea, junto al equipo de fiscalización y seguridad, realizó labores de control geométrico para garantizar la estabilidad y precisión de la infraestructura ferroviaria a la altura de la estación Charallave Norte.

