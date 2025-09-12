Así funciona el Hospital Domingo Luciani en El Llanito: guía completa para solicitar atención médica

Este domingo 7 de septiembre, el Hospital Dr. Domingo Luciani, ubicado en El Llanito, publicó los pasos actualizados para solicitar citas médicas en sus distintas especialidades.
A través de su cuenta oficial en Instagram, la institución aclaró que los pacientes deben presentar una referencia médica válida y respetar los días asignados por especialidad.
El Llanito: patologías atendidas y horarios por especialidad
El hospital atiende más de 20 especialidades médicas, incluyendo medicina interna, neumología, gastroenterología, endocrinología y medicina física y rehabilitación.
También se ofrecen consultas en nutrición, hematología, cardiología, coloproctología, nefrología, infectología, urología, dermatología, otorrinolaringología, traumatología y cirugía general.
En el área de salud mental, los pacientes pueden solicitar atención en psicología, psiquiatría general y psiquiatría bariátrica, según el cronograma semanal establecido.
Días y lugares para solicitar citas
- Medicina interna: Los pacientes deben acudir los días lunes, miércoles y jueves 1:00 pm en el central de citas.
- Neumología: Martes y jueves 7 de la mañana en el central de citas.
- Gastro: Lunes a jueves 7 de la mañana en el central de citas PB
- Endocrino: Los pacientes pueden acudir los días lunes a jueves 7 de la mañana en el consultorio pb
- Medicina física rehabilitación: Martes 7 de la mañana central de citas y consultorio
- Nutrición: Lunes martes y jueves 7 de la mañana en central de citas
- Hematología: Los días martes y miércoles quienes necesiten de esta especialidad deberán ir al central de citas y consultorio
- Cardiología: Lunes consultorio piso 1
- Coloprocto: Lunes a viernes en el consultorio PB podrán solicitar la cita
- Nefrología: Lunes a viernes los pacientes deben acudir al consultorio
- Infectología: Lunes a jueves consultorio piso 1
- Urología: lunes martes y miércoles central de cita
- Dermatología: Lunes a viernes central de citas
- Otorrino: Lunes a viernes central de citas y triaje
- Traumatología: Lunes a viernes central de cita
- Cirugía: Lunes a viernes en central de cita
Psiquiatría Hospital Dr. Domingo Luciani
Además establecen los días de atención para solicitar la citas en el área de psicología y psiquiatría:
- Psiquiatría: Para esta especialidad deberán ir los días martes al consultorio piso 1
- Psiquiatría bariátrica: Jueves al central de citas
- Psicología: Lunes, martes y miércoles los usuarios deberán acudir al central de citas
- Psicología bariátrica: Jueves central de cita
Recomendaciones para los pacientes
El hospital recomienda acudir temprano, llevar la referencia médica y esperar con paciencia, ya que la alta demanda obliga a asignar citas por orden de llegada.
Todos los servicios son gratuitos y forman parte del sistema público de salud. La atención busca garantizar calidad, cobertura y bienestar para la población.
Visita nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube