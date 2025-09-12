Ingreso por Guerra Económica: monto a cobrar por los jubilados en septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Entre los días 15 y 16 de septiembre, el Sistema Patria podría comenzar el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los jubilados de la administración pública.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de agosto, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar a jubilados: Bs 17.600 ($112).

Según el cronograma mensual, el resto de los pagos para el mes de septiembre se realizarían extraoficialmente en las fechas que le presentamos a continuación:

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: lunes 22 de septiembre, cobrarán 50 dólares indexados.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

El único requisito es estar registrado en la plataforma Patria.

Además, debe seguir los siguientes pasos:

-Iniciar sesión en la página web del Sistema Patria

-Hacer clic en el monedero y después seleccionar en la opción “retiro de fondos”

-El usuario debe dirigirse al monedero de origen, elegir el monto y el destino de los fondos

-Hacer clic en el botón de “continuar” y luego seleccionar “aceptar”.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube