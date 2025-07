¡Atención beneficiarios del Sistema Patria! Advierten de estafa con esta imagen del Bono Único Familiar

Suscríbete a nuestros canales

A través del grupo Pensionados Venezuela, informaron sobre una imagen que circula con una falsa información acerca para la activación del Bono Único Familiar.

Y es que de acuerdo al gobierno nacional el Bono Único Familiar, no se escanea, no se activa y no requiere enviar mensajes al número 3532 con la cédula de identidad, llega de manera escalonada, sin necesidad de trámites adicionales, y está dirigida a millones de personas previamente registradas en subsidios sociales.

Este beneficio, engloba los pagos del Bono, Hogares de la Patria, Economía Familiar, 100% Escolaridad, Parto Humanizado, Lactancia Materna y José Gregorio Hernández.

Los únicos canales oficiales para la difusión de información sobre este y otros bonos son el blog https://blog.patria.org.ve y el canal en Telegram http://t.me/Patria_ve.

