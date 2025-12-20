Saime: sepa cuáles son las taquillas para tramitar los datos filiatorios y otros

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Atención al Ciudadano del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), tiene un total de 35 cubículos en la sede central de Caracas.

A través de sus redes sociales, el Saime difundió un video del trayecto para llegar hasta la Oficina de Atención al Ciudadano de esta sede.

Oficina de Atención al Ciudadano del Saime

De acuerdo con la información proporcionada en el video, la sede central del Saime se encuentra en la avenida Baralt de Caracas, justo frente a la plaza Miranda.

Señala que al llegar a la entrada principal, debe caminar en dirección a la plaza Caracas, luego cruzar a la derecha y encontrará la Oficina de Atención al Ciudadano.

Taquillas según el trámite

En este sentido, señala en el video que la Oficina de Atención al Ciudadano dispone de un total de 35 cubículos para que los ciudadanos puedan solventar sus trámites.

Estas taquillas se distribuyen de la siguiente manera:

Para tramitar documentos de verificación y registro debe ir a la taquilla 17.

Para tramitar los datos filiatorios debe dirigirse a la taquilla 18, 19 y 20.

Para tramitar los prontuarios deben dirigirse a la taquilla 21.

En las taquillas 22 y 23 se realizan los trámites de antecedentes y fallecidos.

