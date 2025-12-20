¡Atención! Importante banco privado de Venezuela aumenta montos para transferencias y Pago Móvil

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento estratégico para facilitar las transacciones comerciales durante la temporada decembrina, Banesco anunció un incremento sustancial en sus límites para operaciones digitales.

A través de sus redes sociales, Banesco compartió los detalles sobre la actualización.

Banesco aumenta montos para transferencias y Pago Móvil

A partir de ahora, las personas naturales podrán realizar transferencias a otros bancos por hasta Bs 2.000.000, mientras que el límite para Pago Móvil se elevó a Bs 350.000.

Esta actualización busca dar mayor fluidez a los pagos de fin de año, permitiendo a las empresas movilizar hasta Bs 100.000.000 a través de sus plataformas en línea.

"Para que realices tus operaciones con mayor comodidad, aumentamos los límites diarios para transferencias y Pago Móvil a otros bancos a través de nuestros canales digitales #BanescOnline y #BanescoMóvil", se lee en la publicación en su cuenta oficial de Instagram.

BanescOnline y BanescoMóvil:

Personas naturales ➡ Bs. 2.000.000 diarios



PagoMóvil:

Personas y comercios ➡ Bs. 350.000 diarios

SMS ➡ Bs. 25.000 diarios

Esta actualización de límites se aplica de forma automática, por lo que los clientes no requieren realizar gestiones adicionales en las agencias físicas o en la configuración de sus perfiles para disfrutar de los nuevos montos.

