¡Última oportunidad del 2025! Conoce los museos que abrirán sus puertas sin costo alguno en Miami

En el Gran Miami y Miami Beach, Estados Unidos (EEUU), varios museos ofrecen días de entrada libre de forma regular durante el año.
Estas instituciones culturales mantienen programas regulares de acceso gratuito para atraer a residentes y turistas. Estos eventos incluyen recorridos, actividades interactivas y exploración de colecciones permanentes. Familias aprovechan las jornadas para combinar visitas con talleres educativos.
La información fue sacada del portal web de Greater Miami & Miami Beach., aquí te presentamos distintas listas de la programación gratuita a la que podrás acceder antes de que termine el año.
Conoce cuáles tienen acceso permanente o diario gratuito
El Instituto de Arte Contemporáneo de Miami ofrece entrada gratuita todos los días en su sede del Miami Design District, con tres pisos de exposiciones y un jardín de esculturas al aire libre.
El Lowe Art Museum proporciona admisión general sin costo todos los días, gracias a una organización de voluntarios, y cubre galerías de arte renacentista, barroco, nativo americano, africano, asiático y vidrio de estudio, más un jardín exterior.
El Phillip and Patricia Frost Museum of Science mantiene gratuita su colección permanente de más de 6.000 piezas, que abarca imprenta estadounidense de los 60-70, objetos precolombinos del 200-500 d.C. y obras caribeñas y latinoamericanas, con programas especiales.
Dinámica diferente: estas tienen jornadas por segundo sábado
El Pérez Art Museum Miami abre gratis el segundo sábado de cada mes durante todo el día, con visitas guiadas, encuentros con artistas, películas, actuaciones y actividades prácticas de 11 a 15 horas; también gratis para miembros, niños menores de 6 años, militares, veteranos, profesionales de la salud, socorristas, educadores de Florida y personas con discapacidades más cuidadores.
HistoryMiami Museum extiende entrada libre el segundo sábado de 10 a 17 horas con Family Fun Days, que incluyen scavenger hunts, creación de arte y storytelling; siempre gratis para miembros, personas con discapacidades y niños menores de 6 años.
El Coral Gables Museum realiza Día de la Familia el segundo sábado con admisión gratuita, visitas guiadas, sesiones educativas, actividades creativas y actuaciones; siempre gratis para miembros, niños hasta 6 años y familias militares.
Eventos por jueves, viernes y domingos
The Bass permite acceso gratuito el tercer jueves de 18 a 21 horas con actividades especiales y entretenimiento, y el último domingo para días en familia de 14 a 16 horas con proyectos de arte, búsquedas del tesoro y desafíos; también gratis para residentes de Miami Beach y Surfside, empleados municipales, miembros, niños menores de 6 años, militares y personas con discapacidades más cuidador, más arte público en Collins Park siempre libre.
El Museum of Contemporary Art, North Miami (MOCA), ofrece entrada libre el último viernes de cada mes de 19 a 22 horas con Jazz en MOCA, conciertos al aire libre y recorrido del museo; siempre gratis para miembros, niños menores de 12 años, veteranos, empleados, residentes de North Miami, cuidadores de discapacitados y titulares de tarjetas Bank of America el primer fin de semana del mes.
The Wolfsonian-FIU brinda gratuidad todos los viernes de 18 a 21 horas para explorar más de 200.000 objetos de 1850-1950; siempre gratis para residentes de Florida, miembros, niños menores de 6 años, discapacitados más cuidadores y personal del State University System of Florida.
Opciones familiares y especializadas
El Jewish Museum of Florida-FIU abre gratis todos los sábados, dedicado a arte, cultura e historia judía de Florida en su edificio histórico de la primera sinagoga de Miami Beach; siempre libre para miembros, profesores, personal y estudiantes de FIU.
El Miami Children's Museum ofrece Sensory Friendly Saturdays el segundo sábado para niños con discapacidades y familias con RSVP, con exhibiciones interactivas en dos plantas; siempre gratis para miembros.
El Gold Coast Railroad Museum invita gratis el primer sábado de cada mes (excepto marzo) en South Dade, con más de 40 vagones históricos, sala de trenes modelo, pantallas interactivas y viajes en tren por cargo extra; siempre libre para militares y niños de 2 años o menos.
El Coral Gables Museum añade noches de galería el primer viernes de 18 a 21 horas con música en vivo y cócteles.
