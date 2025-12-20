¿Viajes de fin de año en riesgo? Anuncian más de 20 estados en EEUU con un clima "particularmente peligroso"

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos, un sistema meteorológico registra varias zonas del país y genera impactos en viajes y servicios durante el inicio del período vacacional de fin de año.

Las condiciones incluyen vientos fuertes, precipitaciones intensas y riesgos asociados que afectan a residentes y desplazamientos. Autoridades emiten avisos para coordinar respuestas ante las alteraciones reportadas.​

La información se obtuvo del portal web de ABC News, que detalla el alcance de las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).​

El fenómeno activa advertencias por vientos extremos que alcanzan hasta 110 millas por hora en áreas del oeste, junto con bajos niveles de humedad que elevan el riesgo de incendio forestal. Se reportan situaciones clasificadas como particularmente peligrosas en esas zonas. Además, los cortes de energía afectan a decenas de millas de usuarios por medidas preventivas.

Inundaciones y retrasos en el transporte

Lluvias intensas provocan avisos de inundación en regiones costeras del noroeste, con acumulaciones previstas de entre 25 y 100 mm en las próximas horas.

Cientos de vuelos registran retrasos en aeropuertos clave de la costa este, como John F. Kennedy, Logan y Dulles, según la Administración de Aviación Federal (FAA). El tráfico aéreo y vial se ve interrumpido en el contexto de mayor movilidad por las fiestas, con recomendaciones de verificar rutas y horarios.​

Estas condiciones operan en más de 20 estados, incluyendo el noreste como Nueva York, Massachusetts, Maine y Washington DC, el cinturón de los Grandes Lagos, así como Colorado, Wyoming en el oeste, y Oregón, Washington y partes de California en la costa noroeste. El NWS mantiene protocolos de emergencia, con monitoreo de ríos, despliegue de recursos contra incendios y campañas para la población.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube