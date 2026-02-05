Delcy Rodríguez se reúne con representantes de las petroleras Repsol y Maurel & Prom: más detalles

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió este miércoles con representantes de las empresas petroleras Repsol y Maurel & Prom.

A través de sus canales oficiales, el ministerio de Comunicación e Información (Mippci), informó sobre el encuentro de Rodríguez con las autoridades de estas empresas.

Reunión de Rodríguez con petroleras multinacionales

De acuerdo con el comunicado del Mippci, estos encuentros están "orientados a potenciar la producción nacional y la soberanía energética".

Asimismo, señala que durante las reuniones de alto nive con los representantes de ambas multinacionales "expresaron su firme voluntad de continuar y expandir sus operaciones en el país".

Los directores ejecutivos de ambas empresas afirmaron estar dispuestos a "invertir con fuerza, aprovechando la experiencia histórica de décadas de presencia en suelo venezolano y las nuevas oportunidades de robustecimiento productivo en el sector de crudo y gas".

Ley de Hidrocarburos

Destaca que las alianzas con estas multinacionales se dan dentro del nuevo marco jurídico ante la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Por su parte, la presidenta encargada resaltó que gracias a esta reforma se "ofrece la seguridad jurídica y la flexibilidad necesaria para adaptarse a la geopolítica mundial, priorizando el abastecimiento y la exportación".

Asimismo, Rodríguez reiteró que "Venezuela está decidida a consolidarse como una potencia energética global".

