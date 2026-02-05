En videos: Puentes destruidos, inundaciones y miles de damnificados en Colombia producto de las lluvias

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, (Ideam) ha lanzado una alerta máxima tras registrar un incremento del 64,4% en las precipitaciones durante enero y los primeros días de febrero de 2026.

La combinación de un fenómeno de La Niña con un frente frío proveniente del hemisferio norte ha sumido al país en una crisis climática que deja, hasta el momento, más de 9.800 familias damnificadas y un rastro de destrucción en puentes y vías nacionales.

La región costera es actualmente la más golpeada por un agresivo mar de leva y ráfagas de viento de hasta 60 km/h:

En Cartagena: El fuerte oleaje (olas de hasta 4 metros) ha inundado la Avenida Santander y barrios como Bocagrande y El Cabrero. Un turista de 20 años murió por inmersión en medio de las restricciones.

La Guajira: En Riohacha, más de 20.000 personas se han visto afectadas y 30 barrios están inundados.

Córdoba: El departamento declaró Calamidad Pública. La hidroeléctrica Urrá tuvo que apagar turbinas y cerrar compuertas para evitar que el río Sinú arrase con 12 municipios ribereños.

Colapso vial

La conectividad entre el interior y la costa Caribe sufrió un golpe crítico este martes 4 de febrero:

El Puente sobre el río Mulatos, colapsó totalmente, interrumpiendo el tránsito entre Antioquia y Córdoba.

El gobernador Andrés Julián Rendón solicitó formalmente a la UNGRD la instalación de un puente militar.

Cientos de familias fueron rescatadas en helicópteros y lanchas tras quedar aisladas por el desbordamiento del río Mulatos.

En Medellín, se registró lluvias equivalentes al 117% de lo esperado para todo el mes en una sola hora (87 mm), causando el colapso de muros y árboles en El Poblado.

El episodio más doloroso ocurrió en Tuluá (corregimiento de Santa Lucía):

Una madre y sus dos hijas (de 3 y 6 años) murieron tras ser arrastradas por una creciente súbita mientras intentaban cruzar una quebrada en motocicleta. Otra mujer resultó herida en el mismo incidente.

El meteorólogo Daniel Useche (Ideam) advierte que la inestabilidad atmosférica persistirá. La entrada de humedad desde la Amazonía brasileña y la zona de baja presión en el noroeste garantizan que las lluvias continúen en regiones donde enero y febrero suelen ser meses secos.

El Idiger reporta afectaciones en 14 de las 20 localidades por encharcamientos y caída de árboles. Se recomienda evitar el estacionamiento bajo estructuras débiles o árboles de gran altura.

Rescate por parte del Gobernador de Córdoba

El gobernador de la región de Córdoba, Erasmo Zuleta, realizó un recorrido por puntos críticos del departamento, en el cual pudo participar en el rescate de un joven quién iba a ser arrastrado por la corriente.

El joven, habría quedado a atrapado en su motocicleta y estuvo a punto de ser arrastrado por una fuerte corriente en el corredor entre Montelíbano y La Apartada, uno de los tramos afectados que ha generado dificultades de movilidad e incomunicación en varios sectores.

Al observar la situación de riesgo, el gobernador y su esquema de seguridad descendieron del vehículo oficial y, utilizando un cinturón de seguridad como apoyo, lograron sacar al joven y ponerlo a salvo, pese a la fuerza del agua.

“Solo se le veía la cabeza, solo un casco blanco. Cuando lo veo, ya yo me tiro, cojo la navaja, mocho el cinturón de seguridad y no me acuerdo de cómo me tiré. Yo ni pensé, solo me tiré”, contó Zuleta.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube