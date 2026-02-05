El "All-American Halftime Show": la alternativa a Bad Bunny para el Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

Los preparativos para el Super Bowl LX avanzan con una novedad en el ámbito del entretenimiento. La organización Turning Point USA confirmó finalmente el cartel de artistas para su propio evento del medio tiempo. Kid Rock, Lee Brice, Brantley Gilbert y Gabby Barrett serán los encargados de poner la música en esta producción alternativa.

La propuesta surge como un espacio dedicado a la música country y al rock con una marcada identidad estadounidense. Brantley Gilbert y Gabby Barrett, quienes han cosechado múltiples éxitos en las listas de Billboard, compartieron la invitación en sus redes sociales. El objetivo es ofrecer una experiencia centrada en el estilo tradicional de este tipo de eventos deportivos.

El espectáculo está programado para iniciar este domingo 8 de febrero, coincidiendo con el intermedio del encuentro entre los Patriots y los Seahawks. Se podrá seguir en vivo a través de diversas plataformas digitales como X y Rumble. Además, canales como Real America’s Voice ofrecerán la señal tanto en inglés como en español para toda la audiencia interesada.

The Daily Wire y Trinity Broadcasting Network también se sumarán a la transmisión de este show paralelo. Esta diversidad de opciones permite que los espectadores elijan el tipo de ambiente musical que prefieren durante el descanso del juego. La iniciativa ha generado expectativa entre quienes buscan una alternativa a la presentación principal del estadio.

Para quienes sintonizan desde casa, la transmisión en español por Real America’s Voice facilitará el seguimiento de cada actuación. Este evento se suma a la amplia oferta que rodea al fin de semana más importante del deporte en Estados Unidos. Se espera que la cartelera de artistas country atraiga a una gran audiencia fiel a este género musical.

