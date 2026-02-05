Ciencia botánica: reconocido farmacéutico da las claves del impacto del aloe vera en la salud capilar

Suscríbete a nuestros canales

El uso de ingredientes naturales en la cosmética ha evolucionado de ser una tendencia a convertirse en una base fundamental para el cuidado personal. Entre ellos, el aloe vera destaca como un componente versátil que ofrece beneficios que van mucho más allá de la simple hidratación superficial.

En la actualidad, expertos en farmacia y dermocosmética subrayan que la eficacia de este activo botánico reside en su capacidad para actuar de forma integral, beneficiando tanto a la piel del cráneo como a la estructura externa de cada cabello.

Foto: Freepik

Las claves del aloe vera

La salud del cabello comienza necesariamente en su raíz. Según explica el farmacéutico Andrés Chico, responsable de Calidad en Atlantia, este ingrediente es una fuente rica en aminoácidos, minerales y polisacáridos. Estos nutrientes son esenciales para preservar el bienestar del cuero cabelludo, creando un entorno óptimo para que el pelo crezca con fuerza.

La intervención del aloe vera es particularmente efectiva para calmar irritaciones, reducir la sensación de tirantez y aliviar los picores provocados por agentes externos como la contaminación o el uso constante de productos de lavado agresivos.

Uno de los efectos más notables de este extracto es su capacidad para transformar la apariencia visual de la melena. El especialista señala que el aloe vera trabaja alisando la fibra capilar, logrando que la cutícula se vuelva más uniforme. Una superficie capilar regular permite que la luz se refleje con mayor intensidad, lo que produce un brillo natural y un aspecto visiblemente más sano.

Este beneficio es especialmente agradecido en melenas finas, ya que aporta suavidad y ligereza sin añadir peso extra, así como en cabellos teñidos o rizados que requieren un extra de manejabilidad.

En cuanto a su aplicación, el experto hace una distinción importante entre el uso directo de la planta y los productos procesados. Aunque el aloe natural posee propiedades valiosas, Chico advierte que su estabilidad y rendimiento mejoran significativamente cuando se integra en fórmulas equilibradas.

Los productos que combinan el jugo de aloe con agentes acondicionadores y reguladores de pH garantizan una limpieza respetuosa que no elimina los lípidos naturales de la piel. De esta manera, el uso frecuente de este ingrediente se traduce en una melena más resistente, protegida y con una vitalidad renovada.

