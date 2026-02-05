Incendio de un taller mecánico en La Vega deja un herido: se registra pérdida total de una camioneta

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles, se registró un incendio de un taller mecánico en el sector La Vega, en Caracas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó los detalles del sineistro a través de una publicación en su cuenta en Instagram.

Incendio en La Vega

De acuerdo con la información proprocionada por Palacios, el incendio ocurrió específicamente en la avenida Teherán, adyacente al liceo Pedro Ponte, en la parroquia La Vega del municipio Libertador.

Asimismo, señala que se trató del incendio de un taller mecánico de 3 niveles de 8x8 metros aproximadamente, donde una camioneta tipo Blazer resultó en pérdida total.

Bomberos de Caracas

Adicionalmente, Palacios informó que del siniestro resultó una persona lesionda con quemaduras de segundo grado por la zona del cuello, sin embargo, resaltó que no ameritó ser trasladada para atenciones médicas.

Agrega el comandante general que los efectivos del CBC realizaron labores de refrescamiento del área afectada con el objetivo de eliminar riesgos de reignición.

Asimismo, retiraron al menos 15 cilindros que estaban en el lugar del incendio, del mismo modo, activaron el investigador de guardia para el siniestro.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube