Cuba afirma estar lista para el diálogo con EEUU: Hay intercambios de mensajes al más alto nivel

El gobierno de Cuba expresó su disposición para dialogar con Estados Unidos, pero bajo la condición de no someter a debate su estructura constitucional, así lo señaló el viceministro de Relaciones Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cossío.

A través de una entrevista con la cadena CNN, De Cossío aclaró que, si bien existe apertura para un acercamiento, la soberanía política del país no es negociable. El funcionario comparó la postura cubana con la estadounidense para ilustrar su posición.

“No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica”, afirmó el viceministro, quien confirmó que, aunque no existe un diálogo bilateral formal establecido, se produjeron “algunos intercambios de mensajes” vinculados a las altas esferas del gobierno cubano.

Tensión por el suministro energético

La relación entre ambos países se ha tensado recientemente tras las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien mencionó el interés de EE. UU. en un cambio de régimen. A esto se suma la estrategia de la Casa Blanca de cortar los envíos de petróleo a la isla, afectando los suministros que anteriormente llegaban desde Venezuela.

Washington ha calificado a Cuba como una “amenaza extraordinaria”, alegando su alineación con actores hostiles y la presencia de capacidades de inteligencia extranjera. Ante esto, Fernández de Cossío respondió: “Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. No es agresiva contra Estados Unidos. No es hostil. No alberga terrorismo ni patrocina el terrorismo”.

Impacto de las sanciones y crisis interna en Cuba

La interrupción del flujo de crudo ha provocado apagones constantes y escasez de combustible en la isla. El Gobierno cubano atribuye la crisis energética a las medidas económicas de EE. UU., mientras que sectores críticos señalan la falta de inversión en infraestructura.

El viceministro advirtió sobre posibles medidas de austeridad para conservar las reservas de combustible y describió la situación actual de forma tajante: “Lo que sufre Cuba es equivalente a una guerra en términos de medidas económicas coercitivas”.

