Venezuela registra disminución de homicidios en comparación con 2024: estas son las cifras actualizadas

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz presentó el balance de seguridad ciudadana correspondiente al cierre del año 2025.

Durante una rueda de prensa reseñada por Unión Radio, el ministro Diosdado Cabello, informó sobre la situación delictiva del país y las próximas acciones para los cuerpos de seguridad.

En tal sentido, Cabello aseguró que "Venezuela posee los índices delictivos más bajos del mundo", fundamentando esta afirmación en el registro estadístico del país.

Más de 300 asesinatos menos, según recientes cifras

En cuanto a las cifras de violencia extrema, el funcionario precisó que durante el transcurso de 2025 se contabilizaron aproximadamente 340 asesinatos menos en comparación con las estadísticas obtenidas en 2024.

Aunado a esto, el balance ministerial subrayó la labor de los organismos de seguridad nacional en el área de lucha contra el narcotráfico, destacando los resultados obtenidos en las operaciones de incautación de sustancias ilícitas durante los últimos doce meses.

Dotación de equipos y movilidad institucional

Como parte de la estrategia para el fortalecimiento de la vigilancia, el ministro anunció la entrega de nuevos recursos destinados a optimizar el patrullaje y la capacidad de despliegue. Este equipamiento está dirigido a los funcionarios del Sebin, Cicpc, Dgcim y el CONAS.

Asimismo, la dotación incluye al Grupo de Operaciones Especiales, las fuerzas especiales de la guardia de honor presidencial, el Comando Nacional Antidrogas y el Grupo de Acciones de Comando de la GNB. También se integran a este plan la Unidad de Operaciones de Tácticas Especiales y la Policía de Caracas.

El ministro denunció que un sector de la oposición "ha buscado la manera de aliarse con las bandas de delincuentes" con el objetivo de "generar en nuestro pueblo intranquilidad, la duda y el miedo".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube