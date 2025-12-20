Bloomberg: Chevron prepara envío de un millón de barriles de petróleo venezolano a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La empresa petrolera estadounidense Chevron se prepara para completar el envío de un millón de barriles de petróleo provenientes de Venezuela.

De acuerdo con los datos de seguimiento de buques cisterna recopilados por Bloomberg, la compañía ha finalizado recientemente la carga de crudo en la embarcación Searuby.

Simultáneamente, también se están ejecutando las labores de llenado en un segundo buque denominado Minerva Astra. Los registros indican que ninguna de estas naves forma parte de las listas de activos sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Actividades de Chevron en el país siguen sin interrupciones

La actividad operativa de la multinacional se ampara en una licencia especial otorgada por el gobierno estadounidense. Este permiso faculta a la corporación para extraer y comercializar crudo venezolano, informó BancayNegocios.

Al respecto, la empresa ha ratificado mediante comunicaciones oficiales que sus actividades en territorio nacional prosiguen sin interrupciones y bajo un estricto cumplimiento del marco legal y el sistema de sanciones vigentes.

El transporte de estos cargamentos coincide con la implementación de un bloqueo naval ordenado por la Casa Blanca, una medida que ha causado la crítica de buena parte de la comunidad internacional.

