Por Robert Lobo
SUMAR lanza su asistente virtual: responderá preguntas sobre trámites tributarios

La Superintendencia Municipal de la Administración y Recaudación (SUMAR), adscrito a la Alcaldía de Caracas, informó que ya cuentan con un asistente virtual para que los contribuyentes puedan agilizar sus trámites tributarios.

Se trata de "Sumarcito", un bot que responderá todas las dudas de los contribuyentes referentes a trámites y pagos en la SUMAR.

Ingresa a la web del Sumar y haz click en el asistente virtual Sumarsito.

