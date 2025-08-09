Economía

Sumar: requisitos para realizar el Registro de Contribuyente sin Licencia en Caracas

Este documento es un permiso provisional con una vigencia de tres años

Por Genesis Carrillo
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 06:00 pm

Los emprendedores y empresarios que están iniciando actividades económicas en Caracas, deben realizar el Registro de Contribuyente Sin Licencia ante la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (SUMAR).

Este documento es un permiso provisional que permite ejercer actividades económicas mientras se tramita la licencia definitiva.

Los pasos para obtener el registro son: 

  • Ingresa a la plataforma digital caracas.sigat.net.
  • Ingresa a la sección Alcaldía de Caracas, pestaña de Actividades Económicas. 
  • Allí debe llenar el formulario digital con todos los datos y cargar los recaudos en formato PDF.

Los requisitos son: 

  • RIF del contribuyente
  • RIF del representante legal
  • Cédula de identidad del representante legal
  • Acta constitutiva o certificado de emprendimiento
  • Contrato de arrendamiento o título de propiedad

El Registro de Contribuyente Sin Licencia tendrá vigencia de tres años. Una vez transcurrido ese tiempo debe tramitar La Licencia única de Actividades Económicas.

