Beneficiarios SNAP en Florida: pagan a personas cuyos terminales cumplan con estas reglas

Como cada mes, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos (EEUU) se mantiene otorgando alivio a quienes más lo necesitan, este es el caso en el estado de Florida, conozca quiénes recibirán los pagos la próxima semana.

Se debe tener en cuenta que SNAP proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto de comestibles, como lo reseña el portal de Marca America.

Así las personas de bajos ingresos pueden costear los alimentos nutritivos esenciales para la salud y el bienestar.

Debe saber que aquellos que reciben SNAP pueden usar los beneficios de asistencia alimentaria para comprar panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

Calendario de pagos del 11 al 17 de agosto

Es importante tener claro que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes, generalmente del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo (8) y noveno (9) del número de caso del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro de asignación, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP hasta el próximo 17 de agosto:

35-38 11 de agosto

39-41 12 de agosto

42-45 13 de agosto

46-48 14 de agosto

49-53 15 de agosto

54-57 16 de agosto

58-60 17 de agosto

En cuanto a las últimas dos fechas, se debe tener en cuenta que estos pagos pueden recibirse entre el 15 y 18 del mes, debido a que el 16 y 17 son fin de semana y no suelen realizarse pagos estadales durante estos días.

¿Cuánto dinero perciben los beneficiarios SNAP?

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable habilitada en Florida, y la cantidad que se deposita varía para todos.

Esto depende generalmente de los ingresos y tamaño del hogar.

Resulta que, desde octubre 2024, así quedó la tabulación promedio del ingreso en la mayoría de los estados:

Tamaño del hogar 1: $292

Tamaño del hogar 2: $536

Tamaño del hogar 3: $768

Tamaño del hogar 4: $975

Tamaño del hogar 5: $1.158

Tamaño del hogar 6: $1.390

Tamaño del hogar 7: $1.536

Tamaño del hogar 8: $1.756

+ $219 por cada persona adicional

