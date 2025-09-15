Pronóstico Inameh: lluvias intensas y actividad eléctrica en estas regiones las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 15 de septiembre, el Pronóstico Inameh advierte sobre condiciones atmosféricas inestables en varias regiones del país.

La onda tropical número 34, reforzada por la zona de convergencia intertropical, genera núcleos convectivos de rápida evolución.

Durante la madrugada y la mañana, se esperan precipitaciones de intensidad variable en el occidente. El fenómeno se intensifica por el calentamiento diurno y la interacción con sistemas de baja presión.

Pronóstico Inameh: regiones con mayor afectación por lluvias y tormentas

Según el reporte oficial de las 05:00 a.m, los estados Táchira, Mérida, Barinas y Apure presentan la mayor actividad lluviosa. Estas zonas concentran núcleos de tormenta con descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Además, se registran lluvias dispersas en el sur de Bolívar, norte de Amazonas, Yaracuy y Lara. En contraste, el centro y oriente del país mantienen cielo poco nublado durante la mañana.

Para la segunda mitad del día, el Inameh prevé dos núcleos de tormenta bien definidos. El primero se ubica en el sur de Amazonas, con lluvias localmente extremas.

El segundo se forma en el oeste de Zulia, sobre la Sierra de Perijá, con chubascos fuertes y actividad eléctrica.

En la región Andina y Central, las precipitaciones serán más aisladas e intermitentes. Sin embargo, no se descartan descargas eléctricas puntuales por efecto del calentamiento diurno.

Caracas: cielo parcial y lluvias dispersas

En la Gran Caracas, que incluye Miranda, Distrito Capital y La Guaira, se observa cielo parcialmente nublado. Durante la mañana, podrían presentarse lluvias dispersas.

Después del mediodía, se esperan zonas nubladas con chubascos aislados. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C de mínima y 30 °C de máxima, según datos del Inameh.

Onda tropical sobre Venezuela

La onda tropical 34 afecta también a Guárico, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón y los Andes . En estas regiones, se reportan lluvias moderadas a fuertes, con ráfagas de viento y descargas eléctricas.

