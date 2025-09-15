Maduro afirma que las comunicaciones con EEUU están “deshechas”

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que en estos momentos las comunicaciones con Estados Unidos (EEUU) están “deshechas”, debido al reciente despliegue militar de ese país en el mar Caribe en contra de Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

“Las relaciones de comunicación con el Gobierno de Estados Unidos existían en dos canales y estaban maltrechas. Hoy puedo anunciar que esas comunicaciones están deshechas por ello, por sus amenazas de bombas, muerte y chantaje”, indicó Maduro, durante un encuentro con periodistas nacionales e internacionales.

Aseguró que mantiene un “hilo básico” con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

"Se mantiene un hilo básico con el señor para nosotros traer a nuestros migrantes, que es una altísima prioridad del gobierno y de la familia venezolana. Rescatar del secuestro y la tortura a todos los migrantes que han sido secuestrados en las calles de Estados Unidos por el ICE", señaló el jefe de Estado, al tiempo que prometió traer devuelta a los más de 60 niños "que no han entregado”.

Frente a esto, instó a los medios de comunicación a “hacer un gran esfuerzo ético por mostrar la verdad” frente a la movilización militar de Estados Unidos, mencionando que esta constituye una agresión contra Venezuela y afirmó que el país se defiende conforme a los mecanismos internacionales.

“Venezuela está en una gran batalla por la verdad, para ganar la paz, para preservar la paz (...) Hace cinco semanas exacto, Venezuela fue amenazada con barcos misilísticos, con submarino nuclear y con bombardear, invadir y ocupar el país”, enfatizó.

Ante esta situación, aseguró que Venezuela está preparada para una “lucha armada”, en caso de que el país fuera agredido por los marines de EEUU.

“Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para preservar, en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz”, concluyó Maduro.