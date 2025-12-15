Doble cartelera en la LVBP: los juegos para este lunes 15 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) marca una emocionante jornada doble para el lunes 15 de diciembre. Los aficionados podrán disfrutar de dos encuentros que prometen alta intensidad en el cierre de la temporada regular.

Juegos programados para este 15 de diciembre

Ambos compromisos están programados para iniciar a la misma hora, a las 07:00 p.m.:

Águilas del Zulia vs. Navegantes del Magallanes.

Bravos de Margarita vs. Leones del Caracas.

Con los dos encuentros programados para las 7:00 p.m., la jornada del 15 de diciembre será crucial para las aspiraciones de clasificación de los cuatro equipos involucrados en la tabla de posiciones de la LVBP.

