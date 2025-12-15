Ola gélida sin precedentes: El vórtice polar provocará un frío extremo en estos seis estados del sur de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El vórtice polar, un sistema de baja presión centrado en regiones polares, experimenta alteraciones que desplazan masas de aire gélido hacia el continente norteamericano. Estos movimientos climáticos interrumpen los patrones estacionales habituales, permitiendo que el frío ártico avance a zonas con climas más moderados.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea la trayectoria de esta masa gélida, que surge de un debilitamiento en el vórtice y afecta amplias extensiones territoriales. La información proviene del portal web de Newsweek, donde meteorólogos detallan la evolución del fenómeno.

Regiones y cronograma del impacto

Los estados afectados incluyen Luisiana, Mississippi, Georgia, Alabama, Florida y Carolina del Sur. El evento iniciado el pasado fin de semana y se extiende hasta principios de la próxima semana, con avisos de heladas emitidos por oficinas del NWS en Atlanta, Jacksonville, Birmingham, Nueva Orleans y Charleston.

En el norte de Florida, las temperaturas mínimas descienden hasta valores cercanos a 0°C, mientras que en el interior del sureste de Georgia y el valle de Suwannee se registran mínimas de -0,5°C desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes.

El NWS de Jacksonville activa alertas para estas áreas, con temperaturas en zonas de advertencia alrededor de 0,5°C. En Atlanta, la llegada del frío comienza la noche del viernes y continúa el fin de semana, impulsada por una alta presión ártica que se mueve hacia la mitad oriental del país.

Previsiones por oficina meteorológica

La oficina de Birmingham anticipa una caída pronunciada de temperaturas en Alabama a partir del domingo. En Nueva Orleans, el NWS prevé una ola gélida intensa el lunes por la mañana, afectando Luisiana y áreas vecinas.

Charleston reporta temperaturas extremadamente bajas en la región de Lowcountry y el sureste de Georgia desde la noche del domingo hasta la mañana del martes, con sensaciones térmicas que bajan significativamente el lunes.

El meteorólogo Bernie Rayno de AccuWeather describe el origen del aire frío en una extensa área del noroeste de Canadá, donde las temperaturas rondan entre 20 y 30 grados bajo cero, dirigiéndose hacia el sureste.

El Medio Oeste y Noreste también registran probabilidades de valores por debajo del promedio, aunque el foco principal recae en el sur, según los mapas del NWS.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube